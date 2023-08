SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras vai usar o avião comprado por Leila Pereira pela primeira vez nesta sexta (4). O time vai sair do aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense neste sábado (5), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro.

Os dois times se encontram no confronto da parte mais alta da tabela na rodada. Abel Ferreira deve escalar um time misto, enquanto a equipe carioca não poderá contar com o volante André e com o zagueiro Nino, suspensos.

Como ainda não tem autorização para fretar, a Placar Linhas Aéreas vai arcar com os custos do transporte do time palmeirense, como mostrou o GE e confirmou a coluna.

Para fretar um voo desse tipo, o custo em uma empresa de voo comercial é de R$ 200 mil. Quando tiver autorização para fretar, a promessa de Leila Pereira é que o Palmeiras arque apenas com os custos.

De acordo com o planejamento da diretoria, a economia pode ser de até 70% na temporada. Em 2022, o gasto foi de R$ 9,8 milhões.

Apesar da economia, há críticas à ação de Leila por um conflito de interesse por ela usar o Palmeiras como meio de divulgar a sua própria empresa, que pretende oferecer esse tipo de serviço para outros times enquanto o avião não esteja em uso pelo time paulista.

ONDE Maracanã, no Rio de Janeiro

QUANDO Sábado (5), às 21h

ONDE ASSISTIR SporTV e Premiere.