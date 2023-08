SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santos investiga uma denúncia de importunação sexual recebida contra o ex-jogador Paulo Roberto Falcão, 69, coordenador de futebol do Santos.

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta sexta-feira (4) na Delegacia da Mulher, em Santos, litoral de São Paulo.

Falcão foi procurado duas vezes pela reportagem por telefone, mas não atendeu às ligações. O coordenador de futebol também não respondeu mensagem de WhatsApp enviada pela Folha. À noite, ele publicou nota negando o crime e anunciado sua saída do Santos.

O Santos também foi procurado, mas não se posicionou até a publicação desta reportagem. Apenas confirmou em nota a saída do dirigente.

Em depoimento à Folha de S.Paulo, a autora da denúncia, que pediu para não ter o nome divulgado, afirma que o ex-jogador e hoje dirigente teria passado o órgão sexual pelo braço dela.

A vítima afirmou que foram duas ocasiões. A primeira, na quarta (2), ela descreveu como "leve". A moça diz ter achado estranho, mas acreditou que poderia não ter havido maldade. Da segunda vez, ela disse não ter tido dúvidas. Conta que sua reação foi ter se afastado bruscamente. Ele virou as costas e foi embora.

A denunciante é funcionária do prédio onde Falcão mora, no bairro da Aparecida. Ela diz que, há algum tempo, o ex-jogador teria lhe dito estar "precisando muito de uma massagem".

Segundo a denunciante, Falcão teria visto a existência de câmeras no local e até feito uma brincadeira com isso.

A delegada Mariana Máximo Ramos expediu ofício para que o responsável pelo prédio apresente as imagens dos equipamentos.

Acompanhada da advogada Pâmela Mendes, a funcionária afirmou à reportagem que o espaço dos funcionários tem uma bancada para evitar acesso dos moradores. Nas duas vezes, o ex-jogador teria dado a volta para se aproximar.

O crime de importunação sexual é punido com pena de um a cinco anos de prisão. Tipificado em 2018, é definido como prática de ato libidinoso contra alguém sem o consentimento dessa pessoa, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo ou o de terceiros.

Um dos maiores jogadores de sua geração, Falcão fez parte da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1982 e 1986. Tricampeão brasileiro pelo Internacional (1975, 1976 e 1979) foi apelidado de Rei de Roma, por levar a Roma ao título italiano em 1982.

Falcão chegou ao Santos neste ano para o cargo de coordenador e sofre pressão de torcedores e conselheiros por causa da má campanha da equipe em campo. O time está próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e neste sábado (5), recebe o Athletico.

Confira a nota de Falcão na íntegra

"Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu."