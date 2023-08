SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (4), Italo Ferreira entrou oficialmente para o Hall da Fama do Surfe, em Huntington Beach, na Califórnia (EUA).

Italo se tornou o primeiro brasileiro a ser homenageado em 25 anos de premiação.

Ele marcou seus pés e mãos na esquina da Main Street com a Pacif Coast Highway.

O surfista disse que a ficha ainda não caiu e que é um orgulho ter conquistado esse prêmio.

Aaron Pai, fundador do Hall da Fama do Surfe, disse que o brasileiro foi reconhecido por seu "notável impacto no esporte, suas valiosas contribuições para a cultura do surfe e suas conquistas memoráveis".

Italo foi campeão mundial de surfe em 2019 e conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.