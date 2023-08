SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Guilherme Schimidt conquistou a medalha de prata no Masters de judô. Ele foi derrotado pelo belga Mathias Casse na final do torneio que acontece em Budapeste, na Hungria.

Schimidt começou a luta e levou um wasari com menos de 20 segundos. A partir de então, ele passou a lutar pelo empate e a virada. O belga fez um jogo duro, com bases sólidas e segurou o brasileiro até o fim.

A caminhada de Schimidt no Masters foi muito boa. Ele estreou como cabeça de chave número 8 e, nas oitavas, derrotou com tranquilidade o espanhol Jose Maria Mendiola Izquieta com dois waza-ari.

Depois, o brasileiro de 22 anos surpreendeu ao vencer o atual campeão olímpico de Tóquio-2020 e bronze no Rio-2016, Takanori Nagase, do Japão. Em seguida, ele superou o bicampeão mundial, Tato Grigalashvili, que estava invicto há 26 lutas no circuito mundial.