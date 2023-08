SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Morotó foi demitido na sexta-feira (4) do Rio Branco-ES após afirmar que Marta e sua namorada iriam 'queimar no fogo do inferno', em função do relacionamento entre a brasileira e a também jogadora americana Carrie Lawrence.

Morotó comentou em um post no Instagram e disse que Marta e Carrie "vão queimar no fogo do inferno" e questionou se as jogadoras do Orlando Pride conheciam a palavra de Deus.

O Rio Branco-ES emitiu uma nota repudiando as declarações do jogador e comunicando o afastamento, além de ressaltar o respeito a Marta, mencionada como 'maior atleta de futebol feminino de todos os tempos' na nota. Mais tarde, a equipe anunciou a rescisão do contrato com o atleta.

Após o comunicado do clube, Morotó publicou um vídeo reafirmando as falas homofóbicas. No vídeo, o jogador exibe bíblias e afirma que não foi demitido do clube, mas, sim, pediu demissão.

Morotó fez apenas cinco jogos pelo Rio Branco-ES e marcou três gols na Copa Espírito Santo 2023. O jogador deixa o clube classificado para as semifinais da competição estadual.