SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira evitou falar sobre a falta de reforços e valorizou o elenco que tem no Palmeiras em sua entrevista coletiva após a derrota para o Fluminense, neste sábado(5).

O QUE ACONTECEU

Abel Ferreira falou em "dores do crescimento" e usou seu próprio exemplo para explicar a importância de todos terem oportunidades.

H"á dores de crescimento que temos que passar e não há milagres. Aconteceu comigo como treinador, tenho 44 anos, estou há seis no futebol de mais alto nível. Sei o que eu era há seis anos e o que sou hoje. Há 6 anos, eu tinha o potencial que tenho hoje. É uma questão de seguir, dar oportunidades, trabalhar", disse o técnico.

Abel disse que sabe o risco que ele e o Palmeiras têm corrido com suas escolhas e que "não é nada novo".

O treinador citou o fato de ser preciso "gerir as cargas de energia" para evitar problemas com lesões de jogadores e quedas de rendimento nos jogos.

Por fim, após valorizar o seus atletas, o português expôs o seu 'segredo' para ajudar os jogadores do Palmeiras a evoluírem.

"Os jogadores têm que fazer esse processo, sabemos os riscos que estamos correndo, não é nada novo. Somos uma equipe jovem, quando estamos todos juntos temos tempo para preparar os nossos jogos, não temos só dois dias para vir jogar contra o Fluminense. Temos que fazer gestão de energia para jogar na força máxima. Os jogadores são os melhores, são os que eu tenho [...] Aquilo que eu melhor sei fazer é, com dedicação e com trabalho, ajudar os meus jogadores a crescerem", afirmou Abel.

PALMEIRAS PERDE PARA O FLUMINENSE COM MISTÃO

O Palmeiras perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arias e John Kennedy marcaram os gols do cariocas, e Gustavo Gómez descontou.

Abel Ferreira mandou a campo uma equipe quase toda reserva. Gustavo Gómez e Weverton foram as exceções entre os titulares. Mayke, Gabriel Menino, Artur e Rony entraram no segundo tempo.

Os reservas em campo têm uma explicação: decisão na Libertadores. Na próxima quarta-feira (9), o Palmeiras recebe o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

Em casa, o Verdão pode até empatar para se classificar, uma vez que venceu o duelo de ida por 1 a 0, jogando no Mineirão.