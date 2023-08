SÃO PAULO, SP, E MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A despedida de Megan Rapinoe das Copas do Mundo foi bem distante daquilo que a estrela dos Estados Unidos sonhou, mas rendeu elogios por parte das companheiras de seleção.

A eliminação dos EUA para a Suécia, neste domingo (6) , nas oitavas de final, colocou um ponto final na história da veterana em Mundiais. Após empate sem gols, as norte-americanas perderam nos pênaltis.

Rapinoe entrou no segundo tempo e isolou um pênalti. A atacante foi a primeira a desperdiçar a penalidade pelo lado das estadounidenses.

Sacramentada a eliminação, Rapinoe chorou e foi abraçada por companheiras de equipe. Ela ainda acenou para os torcedores presentes no Aami Park, em Melbourne (Austrália).

Apesar da dor pela queda na Copa, algumas atletas aproveitaram para elogiar e exaltar o legado extracampo de Rapinoe.

O QUE DISSERAM AS JOGADORAS

Crystal Dunn quer aproveitar os últimos momentos com a veterana, que se aposenta dos gramados este ano. "Ela é uma pessoa especial, no campo e fora dele, e essa é a última Copa do Mundo dela, então eu vou aproveitar os momentos com ela", disse.

Já Lynn Williams falou sobre o papel de Rapinoe fora das quatro linhas, e também sobre o futuro da companheira de seleção. "Não há palavras suficientes para falar sobre o impacto da Megan no esporte, sobre igualdade, direitos humanos, então isso vai doer um pouco também, não vê-la na equipe. Mal posso esperar para ver o que ela vai fazer na sequência", afirmou a jogadora.