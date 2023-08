O Maranhão está nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (6), com transmissão da, o time bateu o Tuna Luso por 5 a 4 na disputa de pênaltis na Arena Curuzu, em Belém, e manteve vivo o sonho de ficar com uma das quatro vagas de acesso à Série C.

No tempo regulamentar, o Maranhão foi melhor durante a maior parte do jogo e, aos 34 minutos da etapa final, conseguiu a vantagem de 1 a 0 que precisava para levar o jogo para as penalidades máximas, após derrota de 3 a 2 na partida de ida. O gol decisivo foi marcado pelo atacante Rafael. Aos 49 minutos da etapa final, os visitantes ainda tiveram a oportunidade de sacramentar a vaga em cobrança de pênalti. Mas Rodriguinho cobrou mal e o goleiro Rafael defendeu.

Com a vitória de 1 a 0 do Maranhão nos 90 minutos a vaga foi definida nas cobranças de pênaltis, onde a única cobrança desperdiçada foi do volante Samuel da Tuna Luso, que deslocou o goleiro adversário, mas acabou mandando a bola para fora.

Na próxima fase o time de São Luís enfrentará o Retrô, que superou o Pacajus.

