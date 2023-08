SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante David teve uma lesão ligamentar e um edema ósseo diagnosticados e ficará longe dos gramados por cerca de um mês no São Paulo.

David sofreu um trauma na partida contra o Atlético-MG. Na coletiva após o duelo, Dorival Jr já demonstrava preocupação.

O atacante teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo e um edema ósseo no joelho. Ele foi direto do Morumbi para um hospital realizar exames ainda neste domingo (6).

O UOL ouviu que David deve ficar fora entre quatro e cinco semanas. O caso do jogador não é cirúrgico e ele já iniciou tratamento fisioterápico no clube.

David era uma das opções mais utilizadas por Dorival durante a partida. Ele só foi titular em dois dos últimos 18 jogos, mas atuou vindo do banco de reservas em 16 deles.