SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presença de James Rodríguez com a camisa do São Paulo na semifinal diante do Corinthians ainda não é garantida. O time tricolor conseguiu regularizar a situação do meia, mas a questão física pode ser problema para o duelo válido pela Copa do Brasil.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que dificilmente James estará 100% preparado para a decisão do dia 16, mas o São Paulo tenta acelerar o processo. O meia não entra em campo há quatro meses; Lucas não jogava há pouco mais de dois.

A ideia do clube tricolor é ter o jogador em campo contra o Corinthians, mas a tendência é que ele fique no banco de reservas. Com a suspensão de Luciano, Lucas é o mais cotado para iniciar na vaga do camisa 10.

O São Paulo tem dois compromissos antes do Majestoso: na quinta (10), o time recebe o San Lorenzo em jogo decisivo da Sul-Americana, e no domingo (13), encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, James não é presença confirmada em nenhum deles.

TÉCNICA DE SOBRA. E O FÍSICO?

James virou incógnita justamente pelo seu histórico físico. Nos últimos anos, o colombiano convive com lesões que atrapalharam grandes sequências de jogos: a última vez em que ele conseguiu completar 30 partidas em uma mesma temporada foi em 2017/18, quando defendeu o Bayern.

A questão escancarou a pouca combatividade do meio-campista em lances defensivos. Na temporada passada, ele foi somente o 24º jogador do Olympiacos com maior média de recuperação de bolas (0,7 por partida, de acordo com o "Sofascore").

Apesar dos problemas, o São Paulo resolveu investir em James pelo talento: o clube considera que o colombiano é um jogador tecnicamente muito acima da média para o futebol brasileiro.