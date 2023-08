SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luz Mery Tristán, campeã mundial de patinação, foi encontrada morta no último domingo (6), em Cali, na Colômbia.

Tristán foi encontrada com marca de tiros no corpo. As autoridades locais afirmam que algumas denúncias de discussões e barulhos de tiros foram feitas na noite do sábado (5).

Andrés Gustavo Ricci Garcia, namorado da ex-patinadora, foi detido pela polícia local e já passou por uma audiência de custódia. Segundo José Daniel Gualdrón Moreno, comandante da polícia de Cali, o suspeito teria reagido à prisão e até atirado contra os policiais.

Autoridades locais disseram que quatro armas de fogo foram apreendidas no local.

Entraram homens da polícia e do Ministério Público, encontraram o corpo sem vida da nossa atleta, atingida por arma de fogo. Ao lado dela estava uma pessoa, presumivelmente o responsável, que seria seu companheiro. Jimmy Dranguet, secretário de segurança de Cali

Andrés Ricci, inclusive, estaria sob o efeito de bebidas alcoólicas e acabou levado ao hospital pelas autoridades locais após ter uma crise cardíaca, segundo informou o jornal "Marca".

QUEM ERA LUZ MERY TRISTÁN

A ex-patinadora tinha 60 anos e também teve carreira como ciclista. Ela chegou a participar do Tour de France, em 1986.

Luz Mery foi campeão mundial de patinação ao vencer a prova dos 5.000m durante a competição disputada cidade de Bello, na Colômbia, em 1990.

Ela abriu uma escola de patinação em Cali após conquistar o seu título mundial. O local leva o seu nome.