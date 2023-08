MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Maior comunidade hispânica da Austrália, a Colômbia ganhou uma torcida de peso durante a Copa do Mundo feminina. Lotando estádios e tornando cada cidade uma parte do país sul-americano, os colombianos carregam a seleção rumo às quartas de final, um feito inédito.

SENTIMENTO DE CASA

As jogadoras correram para celebrar com a torcida ao final da partida em Melbourne, na vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica.

Durante o jogo, a torcida não parou de cantar e na reta final viu tudo de pé pela carga emocional forte. No fim, o grito de alívio e alegria iniciou a festa.

Do lado de fora do estádio, torcedores também ficaram comemorando por algum tempo a classificação.

As jogadoras falaram sobre o sentimento de ter o apoio do outro lado do mundo. "É como estar em casa. Quando há tanto apoio, se sente a energia. Te apoiam nos 90, 95 minutos. Então é uma alegria muito imensa para nós", avaliou Lorena Bedoya.

"Na verdade, me sinto em casa, me sinto na Colômbia. Nunca imaginei que iríamos encher todos os estádios em diferentes cidades que fôssemos. Ver tanta gente, essa camisa amarela, me enche de emoção", disse María Camila Reyes.

"A Colômbia está presente em todo lugar, nunca nos abandona, nos sentimos em casa com esta torcida tão linda que temos", descreveu Mayra Rodríguez.

De acordo com um censo de 2021, quase 11 mil colombianos vivem em Sydney e vão invadir novamente o jogo diante da Inglaterra.

As seleções se enfrentam no sábado, às 7h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa.