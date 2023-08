MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da Jamaica, Lorne Donaldson, demonstrou certo temor com o futuro do futebol feminino no país após a eliminação para a Colômbia. Ele falou sobre a falta de amistosos de preparação para a Copa do Mundo.

Balanço: "Dou crédito à Colômbia. Mas chegamos aqui sem jogos na preparação. Me sinto feliz pelas jogadoras por conseguirem atuar neste nível sem jogos adequados para se prepararem. Elas deram tudo hoje, fomos bem, mas é futebol. Elas precisam estar orgulhosas"

Análise: "Temos de analisar como nos preparamos e você sabe quantos jogos tivemos. Quero dizer, nosso grande problema ao chegar, não tivemos jogos, sabe, não tivemos jogos internacionais. O primeiro jogo internacional que tivemos em quatro ou cinco meses foi aqui. Posso melhorar com mais jogos e atletas preparadas. Espero que mudem a forma como se importam com o jogo"

Evolução: "Desde 2019, nada ocorreu na Jamaica. Embora a FIFA e o governo não se misturem, mas espero que todos nós possamos ajudar. Temos jogadoras jovens boas, espero que possamos olhar para o futuro e nos preparar.

Jogo: "Elas tiveram um jogo melhor. Acho que não foi nada tático. Tecnicamente foram melhores, em passes, não dar a bola. Tivemos alguns erros ruins. Mas dou o crédito a elas. Estavam prontas para jogar. Foram melhores".

Contrato: "Quando chegarmos ao final da Olimpíada veremos. Trabalhamos em um país um pouco caótico. Vamos ver o que queremos. Tive bons meses. Talvez depois da eliminatória para a Olimpíada vão fazer algo. É o meu país, mas acho que precisamos sentar e resolver algumas coisas".

Legado: "Espero que agora a gente possa ter mais jovens jogando. Que tirem algo disso. Quero que todos na Jamaica agora abracem o futebol feminino".

CURIOSIDADE: Para ir ao Mundial, a Jamaica teve ajuda de Cedella Marley, filha de Bob Marley. Cedella promoveu há alguns anos uma vaquinha para manter a seleção do país viva. Neste ano a Jamaica também precisou de doações.