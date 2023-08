SÃO PAULO, SP, E MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A goleira jamaicana Rebecca Spencer cobrou apoio da federação nacional após a campanha na Copa do Mundo feminina. A Jamaica caiu nas oitavas de final, após derrota por 1 a 0 para a Colômbia.

A goleira afirmou que o desempenho no Mundial "nos colocou no mapa". A Jamaica eliminou o Brasil na primeira fase.

Ela espera que a federação "comece a nos levar a sério e preste atenção no que estamos fazendo aqui". A preparação para a Copa foi marcada por uma crise entre a federação nacional e as jogadoras.

Inclusive, a mãe de uma das jogadoras do elenco, Havana Solaun, criou uma vaquinha online para ajudar as meninas a irem para a Copa do Mundo.

Na época, as jogadoras da seleção publicaram uma carta aberta nas redes sociais criticando o planejamento para o Mundial. A principal reclamação foi em relação à infraestrutura.

O QUE DISSE SPENCER

Luta para chegar ao Mundial: Nós alcançamos algo que nenhum outro país caribenho fez. Estou orgulhosa de cada jogadora, cada membro do time, porque foi um caminho difícil para chegar aqui".

Cobrança à federação: "Nós nos colocamos no mapa e mostramos o que podemos fazer. Com mais financiamento e mais recursos, só podemos melhorar. Então eu espero que a federação comece a nos levar a sério e preste atenção no que estamos fazendo aqui. Estou muito orgulhosa de todas, e nós temos a responsabilidade de lutar para que a próxima geração venha e tenha um caminho".

Orgulho: "Obviamente, nós queríamos ir mais longe, mas obviamente não era para ser. Eu estou orgulhosa de cada pessoa que está aqui representando o Jamaica, e esperamos que possamos continuar".