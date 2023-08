SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na base da insistência, o Fluminense fez valer a força da torcida, venceu o Argentinos Juniors dentro do Maracanã por 2 a 0, nesta terça-feira (8), e, com o empate da semana passada, se classificou para as quartas de final da Libertadores. Samuel Xavier e John Kennedy marcaram, já nos últimos minutos, os gols do confronto.

A classificação pode colocar a equipe de Fernando Diniz no caminho do rival Flamengo, que encara o Olimpia na quinta-feira (10) por outra vaga na próxima fase.

Antes do novo mata-mata, o Fluminense volta o foco para o Campeonato Brasileiro - o próximo adversário, já neste domingo (13), é o Grêmio.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve um Fluminense acuado diante da marcação dos visitantes, que não deram liberdade para a construção brasileira a partir da defesa. Os poucos lances de perigo saíram em erros por parte dos dois clubes, e o placar não saiu do zero.

Na metade final, a tensão e a catimba tomaram conta do Maracanã até os 40 minutos, quando Samuel Xavier brilhou e desafogou a torcida com um golaço -John Kennedy, nos acréscimos, decretou a vitória em contra-ataque.

GOLS E DESTAQUES

Improviso no gol. O Argentinos Juniors, que já não tinha o suspenso Arias como goleiro titular, perdeu o reserva imediato Lanzillotta minutos antes do apito inicial por dores. Sem opções, Milito precisou acionar o jovem Acosta, de 21 anos, para assumir a posição às pressas pela primeira vez na equipe.

Escapando da pressão (ou não). Com a bola rolando, o Fluminense tentou se impor e até ameaçou a área rival com Cano, mas passou por muita dificuldade diante de uma marcação adiantada da veloz equipe de Milito. Antes dos dez minutos, por exemplo, André se enrolou na defesa e acabou desarmado por Villalba - a bola sobrou para Gondou que, abafado por Fábio e outros defensores, não conseguiu finalizar.

Trapalhada argentina culmina em erro de Cano. O jogo caminhava a passos lentos até os 28 minutos, quando a defesa dos visitantes cometeu uma lambança na intermediária e praticamente cedeu a bola para Cano. Com o goleiro fora da área, o atacante não viu a passagem de Arias pela direita e acertou a barriga do adversário. Nos lances seguintes, os mandantes esboçaram uma blitz com Keno e Ganso, mas foram neutralizados.

Susto antes do intervalo. O Argentinos Juniors quase abriu o placar no último lance da etapa inicial, quando Gondou aproveitou bobeada de Keno e, com liberdade da ponta para o meio, arriscou de fora da área e errou, por pouco, o alvo defendido por Fábio. Assim que Alexis Herrera apitou o fim do 1° tempo, algumas vaias foram ouvidas nas arquibancadas do Maracanã.

Catimba entra em campo. O retorno dos vestiários deixou o clima quente na disputa entre brasileiros e argentinos. Primeiro, Gondou deu dois trancos seguidos em Nino e tomou o amarelo. Depois, Ganso se irritou com Villalba e, fora da bola, deu um "chega pra lá" no rival - desta vez, ninguém acabou advertido.

Insatisfeito, Diniz mexe. O técnico do Fluminense não gostou da pouca agressividade de seu time e, depois de tirar Felipe Melo para colocar Martinelli, acionou Danielzinho e John Kennedy: o meia e o atacante substituíram os apagados Lima e Keno. Enquanto isso, Milito abriu mão de Gondou e chamou Thiago Nuss.

André atinge Nuss e fica no limite. O volante - que virou zagueiro após a saída de Felipe Melo -, levantou demais o pé e acertou a cabeça de Nuss, que ficou sangrando. Apesar da revolta do elenco do Argentinos Juniors por uma expulsão, o camisa 7 recebeu o cartão amarelo da arbitragem, que não revisou o lance na cabine do VAR.

Samuel Xavier desafoga. O tão esperado gol do Fluminense saiu na base da raça aos 40 minutos. Depois de bate-rebate na área, John Kennedy deu um leve toque para Samuel Xavier, que fuzilou o gol do estreante Acosta, balançou as redes e explodiu um Maracanã em festa: 1 a 0.

Confusão e clima fervendo. O gol brasileiro desencadeou um empurra-empurra no banco de reservas dos mandantes, que foi controlado somente após cinco minutos: André Carvalho, preparador de goleiros do Flu, e Milito, técnico do Argentinos Juniors, acabaram expulsos.

Kennedy mata argentinos. O segundo gol saiu já nos acréscimos - e de novo com participação de John Kennedy. O atacante recebeu lançamento ainda do campo de defesa, avançou pela esquerda, invadiu a área e deslocou Acosta: 2 a 0.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Leonard Mosquera (VEN)

Cartões amarelos: Nino, André, John Kennedy (FLU); Minissale, Gondou, Di Cesare, Redondo (ARG)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Samuel Xavier (FLU), aos 40 min do 2° tempo; John Kennedy (FLU), aos 50 min do 2° tempo

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Diogo Barbosa; André, Lima (Daniel), Ganso e Arias; Keno (John Kennedy) e Cano (Marlon). T.: Fernando Diniz

ARGENTINOS JUNIORS

Acosta; Minissale (Heredia), Villalba e Di Cesare; Cabrera (Cabral), Redondo, Moyano, Alan Rodríguez (Verón), Metilli (Fabrício Domínguez) e Montiel; Gondou (Thiago Nuss). T.: Gabriel Milito