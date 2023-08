RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dois torcedores do Argentinos Juniors foram detidos no Maracanã por confusão durante o jogo contra o Fluminense, pela Libertadores, nesta terça-feira (8). Um deles é acusado de injúria racial.

As denúncias foram registradas no Juizado Especial Criminal (Jecrim) por dois seguranças privados que trabalharam na partida.

Um deles disse que foi chamado de "macaquito" por um torcedor argentino. O mesmo segurança foi atingido por uma lata e teve o supercílio cortado.

Outro segurança registrou ocorrência no Jecrim contra outro torcedor argentino por causa da confusão e briga no setor visitante do estádio.

Os seguranças relataram ao UOL que a confusão começou porque alguns torcedores argentinos arremessaram objetos no setor da arquibancada do Maracanã em que a torcida do Fluminense estava.

A Polícia Militar precisou intervir e disparou tiros de borracha. Pelos relatos, dois torcedores foram atingidos.

Os torcedores alvo das denúncias pelos episódios no jogo ainda estão sob custódia da polícia no estádio.

Dirigentes do Argentinos Juniors acompanham o desenrolar do caso.

Até as 23h desta terça-feira, os seguranças e os torcedores detidos aguardavam a audiência no Juizado.