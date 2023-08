SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está classificado na Sul-Americana e, a uma semana da decisão contra o São Paulo na Copa do Brasil, vive a sua maior sequência invicta fora de casa.

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo não perde como visitante há cinco jogos ?metade da atual invencibilidade de dez jogos. A última derrota foi há pouco mais de um mês, para o América-MG, no Independência, antes de virar o duelo das quartas da Copa do Brasil.

É a maior série positiva do Alvinegro paulista longe de seus domínios até o momento na temporada. Antes, o time teve apenas três vitórias, quatro vitórias e 12 derrotas nos outros 19 duelos atuando como visitante.

A campanha fora de casa contrastava com o alto aproveitamento dentro da Neo Química Arena. O Corinthians venceu 15 partidas, empatou cinco e foi derrotado somente três vezes como mandante em 2023 ?registrando aproveitamento de 72,5%.

No entanto, a equipe adquiriu casca ao longo do último mês e caminha para a decisão contra o rival em seu melhor momento no ano. Luxa vem rodando o elenco, mesclando juventude com experiência e pode ter força máxima à disposição no dia 16.

Assim como foi contra o Newell's, o Corinthians vai chegar para enfrentar o São Paulo à frente no agregado ?e pelo mesmo placar. Só que antes de pensar em segurar o resultado ou em aumentar a vantagem no Morumbi, o Alvinegro recebe o Coritiba no domingo (13), buscando empolgar ainda mais a torcida e se reerguer na tabela do Brasileiro.

LUXEMBURGO PREGA UM PASSO DE CADA VEZ

O comandante corintiano contornou uma pergunta sobre o São Paulo após o empate na Argentina. Ele foi questionado na entrevista coletiva se o Corinthians terá todos os jogadores à disposição no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

"Você está indo lá na frente, eu ainda estou aqui atrás", brincou. Ele explicou que poupou Renato Augusto a decisão contra o rival, já que era "muito arriscado" ele jogar contra o Newell's, e que disse que espera força máxima para os próximos dois jogos.

Estamos recebendo informações dos jogadores que estão lá [em São Paulo], vamos ver como fazer. É importante todos estarem à disposição contra Coritiba [pelo Brasileirão e São Paulo [Copa do Brasil]" Luxemburgo, na coletiva