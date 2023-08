SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma série de pendências a resolver com LaLiga, o Barcelona ainda não inscreveu reforços e jogadores que tiveram seus contratos renovados para a temporada.

O Barcelona contratou Gundogan, Iñigo Martinez e Oriol Romeu. A poucos dias do início do Campeonato Espanhol -a primeira rodada é no próximo sábado (12)-, nenhum deles foi inscrito.

Dos treze jogadores inscritos, dois não devem continuar no Barcelona. O atacante Dembélé negocia sua transferência para o PSG e o volante Kessié já fez exames médicos no Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Para inscrever jogadores na atual temporada, o Barcelona teve que apresentar um plano de viabilidade financeira para a LaLiga, que aprovou a estratégia proposta.

Em julho, porém, os comandantes do futebol espanhol bloquearam inscrições de novos atletas do Barça, já que o clube não entregou 60 milhões de euros (cerca de R$320 milhões) prometidos no plano, por conta de problemas com a venda de parte do Barça Studio.

O Barcelona estreia no Campeonato Espanhol no próximo domingo (13), contra o Getafe. A equipe catalã defende o título da competição.

VEJA QUEM ESTÁ INSCRITO PELO BARCELONA NO CAMPEONATO ESPANHOL:

Ter Stegen

Eric García

Christensen

Koundé

Kessié

De Jong

Pedri

Gavi

Ansu Fati

Raphinha

Ferrán Torres

Dembélé

Lewandowski