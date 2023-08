SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Chloe Kelly colocou a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo feminina e impressionou com a velocidade da cobrança do pênalti.

O QUE ACONTECEU

O chute da jogadora do Manchester City atingiu impressionantes 111km/h. Ela converteu a última penalidade, classificando a atual campeã europeia para as quartas do Mundial feminino.

Foi o chute mais rápido desta edição da Copa, e superou até a marca do Campeonato Inglês masculino.

Said Benrahma, do West Ham, foi o responsável pela finalização mais veloz da Premier League, com 107,2 km/h.

A INGLATERRA NA COPA FEMININA

Enfrenta a embalada Colômbia neste sábado (12), às 7h30 (de Brasília), pelas quartas de final.

Não terá Lauren James, que foi expulsa por um pisão nas costas de Alozie no jogo contra a Nigéria.

Busca seu primeiro título mundial. Entres as seleções das quartas de final, apenas o Japão já foi campeão.