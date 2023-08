SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr terá a volta do volante Gabriel Neves para o confronto decisivo do São Paulo contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (10), pela Copa Sul-Americana. Desde sua lesão, a equipe despencou de rendimento e tem mostrado dificuldade para marcar.

Apesar de ser um volante, o uruguaio tem se destacado com Dorival Jr principalmente pelo lançamentos precisos. É de Gabi Neves a responsabilidade de buscar o jogo no pé do zagueiro e encontrar o melhor passe para fazer o time funcionar na parte ofensiva. O volante não tem assistências diretas registradas, mas faz com frequência o penúltimo passe e carimba toda boa jogada tricolor quando está em campo.

O QUE ACONTECEU

Gabi Neves estará à disposição de Dorival Jr pela primeira vez desde a classificação na Copa do Brasil sobre o Palmeiras. O volante havia fraturado a costela durante a partida no Allianz Parque.

O uruguaio renasceu sob comando de Dorival e se tornou peça fundamental do time. Seu desempenho recente já era reconhecido internamente, mas a lesão escancarou ainda mais sua importância.

Desde a lesão do volante, o time tricolor entrou em campo seis vezes e só venceu uma: o clássico contra o Santos. Foi derrotado por Cuiabá, Corinthians, San Lorenzo e Atlético-MG, além de ficar no empate com o Bahia.

Com Gabi Neves em campo, o aproveitamento do Tricolor de Dorival Jr é quatro vezes melhor do que sem ele. Em nove jogos sem o uruguaio o aproveitamento é de 18,5%; já com o volante o índice sobe para 75,4%.

A comissão técnica entende que a ausência de Gabi Neves não é a única culpada pela fase atual. Dorival entende que a equipe está jogando bem, mas perdendo jogos nos detalhes.

ESCALAÇÕES

Além de Gabriel Neves, o técnico Dorival Júnior deve ter o retorno de Arboleda entre os 11 iniciais. Eryson, Patryck, David, Ferraresi e Galoppo seguem como desfalques por lesões.

Uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Rafael; Rafinha Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (10)

Árbitro: Esteben Ostojich (Uruguai)

VAR: Andrés Cunha (Uruguai)

Transmissão: ESPN e Star+