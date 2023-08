SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador da NBA, Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, foi multado em R$ 245 mil após arremessar uma cadeira contra a torcida.

O caso aconteceu após a eliminação do Minnesota para o Denver Nuggets no jogo 5 da primeira rodada do playoff da NBA.

Revoltado com o resultado, Edwards jogou uma cadeira em direção a torcida, e acabou atingindo duas pessoas.

A NBA divulgou a decisão da multa por meio de nota, e disse que o jogador agiu "imprudentemente por jogar uma cadeira em frustração".

Na época, Anthony Edwards foi indiciado por agressão pela polícia de Denver, mas o caso não teve mais desdobramentos.