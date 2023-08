SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians melhorou defensivamente e, consequentemente, ganhou fôlego para recuperar Lucas Veríssimo e realizar a estreia do zagueiro com tranquilidade.

O QUE ACONTECEU

Veríssimo chegou ao Corinthians sem ritmo de jogo. Sua última partida pelo Benfica aconteceu em fevereiro, em que ele atuou menos de cinco minutos.

Preocupado com as condições físicas do zagueiro, Luxa pediu tempo e calma para prepará-lo para a estreia. O treinador quer evitar ao máximo a possibilidade de uma nova lesão no jogador, que está recuperado após cirurgia no joelho.

O caso Rojas serviu de exemplo para Luxa preparar Veríssimo fisicamente. O estrangeiro, apesar de titular no Racing, sentiu a intensidade do futebol brasileiro já no segundo jogo, em que teve que ser substituído. Ele foi diagnosticado com trauma e entorse no pé esquerdo.

Com Murillo, Gil, Caetano e Bruno Méndez como opções, Veríssimo ganha tempo para fortalecer o físico e ganhar ritmo com Luxemburgo.