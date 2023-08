SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Diego Aguirre teve uma reunião com o atacante Marcos Leonardo, nesta quinta-feira (10), no CT Rei Pelé, para tentar definir sua situação no Santos.

O QUE ACONTECEU

Marcos Leonardo está determinado a sair do Santos. Com proposta da Roma, o atacante espera que a direção cumpra com o prometido e realiza a venda nesta janela de transferências.

Apesar de querer contar com o jogador, Aguirre buscou entender o lado do atleta. Segundo apurou o UOL, Marcos Leonardo não deu o braço a torcer e bate o pé para sair do Santos.

Sabendo da situação, Aguirre deve respeitar o pedido do garoto e entregar a situação nas mãos da diretoria.

O atacante de 20 anos não treinou nesta semana e não ficará à disposição contra o Fortaleza, neste final de semana. A ausência nos treinos foi uma forma de protesto de Marcos Leonardo contra a postura da direção.

Há chances de Marcos Leonardo não jogar mais pelo Santos. O atacante ressaltou na conversa com o treinador que houve uma promessa do presidente Andres Rueda de que ele sairia nesta janela e, caso a promessa seja quebrada, existe a possibilidade dele não ir mais a campo pelo time alvinegro.

E A ROMA?

Em meio ao imbróglio, a Roma segue buscando alternativas. O clube, inclusive, fez proposta pelo centroavante Beltran, do River. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista César Merlo.