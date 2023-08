SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, descarta nova proposta por De La Cruz, do River Plate.

"Não procede [que o Flamengo foi atrás do River após a eliminação], nem conversei com o Bruno Spindel [diretor-executivo] sobre esse assunto. Não tem sentido", disse Braz ao jornal O Dia.

Nicolas de la Cruz voltou a ser especulado como possível reforço para o Flamengo, após a eliminação do River Plate pelo Internacional na Libertadores.

O Flamengo já tinha demonstrado interesse no uruguaio e chegou a entrar em contato com o jogador. No entanto, o River havia dito que não venderia um atleta para um possível adversário na competição continental.

A janela de transferências internacionais já está fechada e os elencos dos clubes brasileiros estão definidos para o segundo semestre, portanto, não podem receber novos atletas vindo de outras equipes.

O Flamengo foi o clube brasileiro que desembolsou as maiores quantias durante a janela de transferências, totalizando R$ 91 milhões em duas contratações: o atacante Luiz Araújo e o volante Allan.