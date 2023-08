SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com seus atacantes como protagonistas, o São Paulo se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Calleri e Luciano fizeram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo-ARG, nesta quinta-feira (10), no Morumbi. Cada um deles chegou aos 10 anotados na temporada.

O placar foi suficiente para o São Paulo se classificar. Na ida, em Buenos Aires, havia sido derrotado por 1 a 0.

Na próxima fase, o clube brasileiro vai enfrentar LDU-EQU ou Ñublense-CHI, que também se enfrentam nesta quinta. No primeiro jogo, fora de casa, os equatorianos ganharam por 1 a 0.

A vitória serviu também para quebrar uma sequência são-paulina de cinco partidas sem vencer, somados os confrontos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

O jogo foi nervoso no primeiro tempo, com os donos da casa encontrando dificuldade em alguns momentos para entrar na área adversária, mas com espaços quando trocou passes em velocidade e com movimentação.

Tudo teria ficado mais fácil se, no primeiro minuto, Nestor tivesse acertado chute que passou perto da trave.

A pressão maior aconteceu sobre o árbitro uruguaio Esteban Ostojich. Teve de contornar reclamações das duas equipes, especialmente do São Paulo, que reclamou de pênaltis não marcados e de uma possível cotovelada de Bareiro em Pablo Maia.

Apesar de ter uma proposta de administrar a vantagem e atuar fechado, o San Lorenzo não rifava a bola e tentava construir contra-ataques. Em um deles, aos 21, Nahuel Barrios acertou o travessão.

Quando mais a torcida que lotava o Morumbi gritava (foram 51.816 pagantes), mais o São Paulo tentava pressionar e se enervava em alguns instantes. Hernández salvou aos 23 chute de Caio que entraria. O goleiro já estava batido.

A tendência era que a equipe brasileira voltasse para a etapa final ainda mais ansiosa caso o primeiro tempo terminasse 0 a 0. Quem evitou isso foi Jonathan Calleri que, no minuto final, acertou cabeçada que encobriu Batalla para abrir o marcador.

O São Paulo manteve o ritmo nos 45 minutos finais, mas o San Lorenzo piorou. Sem conseguir sair para o ataque, os argentinos ficaram cada vez mais encurralados na defesa e o gol decisivo parecia questão de tempo.

Aconteceu aos 21, com Luciano enganando a marcação para completar para o gol após grande jogada individual de Nestor.

Esperava-se que a partir daí o San Lorenzo tentasse o ataque, mas isso aconteceu de forma discreta, como se os visitantes não tivessem força ofensiva para conseguir o gol que levaria a decisão para os pênaltis. O São Paulo se encolheu com a certeza de que o cenário estava invertido. Agora era a equipe brasileira que teria espaço para o contragolpe.

Isso ocorreu, mas as chances não foram aproveitadas.

No domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Flamengo fora de casa. O time busca recuperação depois de ter sido batida pelo Atlético Mineiro na última rodada.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Esteban Ostojich

Assistentes: Martin Soppi e Andres Nievas

VAR: Andres Cunha

Amarelos: Gabi Neves, Bareiro, Luciano, Dorival Júnior, Pablo Maia, Pérez, Alisson, Nestor e Hernández

Vermelhos: Insúa

Público: 51.816 torcedores

Renda: R$ 2.787.553,00

Gols: Calleri, aos 45'/1ºT, e Luciano, aos 22'/2ºT

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Michel Araujo), Alisson (Gabriel Neves) e Rato (Juan); Luciano (Diego Costa) e Calleri. T.: Dorival Júnior

SAN LORENZO

Batalla; Pérez, Campi e Hernández; Giay, Elias, Sánchez (Maroni) e Braida (Luján); Leguizamon (Blandi), Barrios e Bareiro. T.: Rubén Insúa