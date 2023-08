SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os atletas do São Paulo se reuniram sem a presença do técnico Dorival Jr antes da partida contra o San Lorenzo. O objetivo era fortalecer o grupo para conseguir a classificação na Sul-Americana.

O QUE ACONTECEU

Jogadores do clube tricolor se reuniram no centro do gramado do CT da Barra Funda após um treino. A reunião não teve a presença de nenhum membro da comissão técnica de Dorival Jr.

"Ontem, entre nós jogadores, teve uma reuniãozinha para falar que nós poderíamos estar fazendo mais coisas. Hoje, veio a vitória. A gente decidiu conversar. Somos um grupo muito fechado e unido", disse Luciano, atacante do São Paulo.

"Todo mundo falou. A gente assumiu o compromisso, como já tínhamos assumido antes, mas colocamos em pauta ali. Sabíamos que era nossa dignidade que estava em campo. A gente queria dar muito orgulho pra nossa família e deu tudo certo. O que é conversado lá, fica lá, coisa nossa. Vale pra todas as partidas", afirmou Rodrigo Nestor, meia tricolor.

O São Paulo vinha há cinco jogos sem vencer. Questionado em coletiva, Dorival Jr afirmou que não havia motivo para desespero e que as vitórias voltariam a acontecer.

Após reverter a vantagem contra o San Lorenzo, agora o São Paulo tenta fazer o mesmo contra o Corinthians. O clube do Parque São Jorge venceu por 2 a 1 na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta é na próxima quarta-feira (16), no Morumbi.