SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha está nas semifinais da Copa do Mundo feminina pela primeira vez em sua história. A jovem atacante Salma Paralluelo foi a autora do gol, nos acréscimos, da vitória espanhola por 2 a 1 contra a Holanda, pelas quartas de final do torneio.

ATLETISMO E FUTEBOL AO MESMO TEMPO

Em um duelo entre atletismo e futebol, Salma Celeste Paralluelo Ayingono precisou realizar a escolha mais crucial de sua vida.

Hoje com 19 anos, a atacante da seleção da Espanha e do Barcelona desponta como uma das principais joias do futebol feminino.

No entanto, quando ela ainda tinha 15 anos, decidiu dividir sua atenção entre os dois esportes. Ela chegou a treinar pelo time do Villarreal no futebol e no atletismo, ao mesmo tempo.

A mudança definitiva para as quatro linhas só ocorreu quando Paralluelo sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, em julho do ano passado. Desde então, ela se dedica somente ao futebol.

"Sempre me vi alcançando o topo nos dois esportes. Já me disseram que tenho um corpo feito para o atletismo, mas no futebol eles dizem que eu tenho ótima forma física e capacidade de aprender quando se trata de treinamento. O problema é que, se você quer alcançar grandes feitos, precisa se comprometer com um esporte só, e foi assim que as coisas aconteceram naquele ano. Foi frustrante para mim porque não me recuperei bem da lesão e não pude voltar a ser atleta", disse Salma, em entrevista à Fifa.

CARREIRA NO FUTEBOL

Conhecida por sua habilidade com a perna esquerda e resistência física, Salma Paralluelo iniciou sua trajetória nas categorias de base do Zaragoza, mas logo chamou atenção do Villarreal, que a contratou em 2019

Após boas temporadas pelo Villarreal, Paralluelo foi contratada pelo Barcelona, em 2022. Ela foi peça importante na campanha do título da última Liga dos Campeões.

Desde cedo, a jovem ponta-esquerda também foi bem avaliada por boas atuações na Espanha sub-17 e sub-20, garantindo convocações de prontidão para a seleção principal.

A atacante teve um rápido crescimento na Espanha, estreando na equipe com um hat-trick em novembro de 2022. Na Copa 2023, ela vem iniciando quase todas as partidas como titular.

Atualmente, Paralluelo soma cinco títulos entre clubes e seleções em todas as categorias. Entre os principais estão a Liga dos Campeões (2022/23) e o Campeonato Espanhol (2022/23).

MAIS SOBRE SALMA PARALLUELO

Origens: Com pai espanhol e mãe da Guiné Equatorial, Salma Paralluelo nasceu em 13 de novembro de 2003, na cidade de Zaragoza.

Carreira no atletismo: Paralluelo iniciou, com apenas 7 anos, nas pistas ao correr distâncias curtas e médias. Seus primeiros clubes foram San José e Scorpio-71.

Comparação com Usain Bolt: A espanhola recebeu o apelido após ganhar duas medalhas de ouro no Festival Olímpico Europeu da Juventude de 2019.

Conquistas: Paralluelo é campeã nacional nos 300m, salto triplo, 60 m com barreiras e 300 m com barreiras, além de duas medalhas de ouro nos 400m com barreiras e no revezamento 4x400 m.

Enquanto eu estivesse gostando, continuaria fazendo as duas coisas. O atletismo me permitiu ficar sozinha, me expor, treinar para mim e saber que tudo o que eu estava fazendo era só para mim. Com o futebol, eu me divertia mais. Gosto de compartilhar algo com a equipe, com o meu povo.Salma Paralluelo