SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a Austrália venceu a França nos pênaltis por 7 a 6 nas quartas de final e, pela primeira vez, está classificada para as semifinais da Copa do Mundo feminina.

A vitória foi conquistada após uma longa disputa e emocionante de pênaltis em Brisbane, na Austrália. Foram 20 cobranças até a definição da partida.

As "Matildas", como são chamadas as jogadoras australianas, venceram com um gol de Cortnee Vine.

A goleira Arnold defendeu três cobranças da França e foi o grande destaque da classificação australiana.

As co-anfitriãs vão jogar contra a Inglaterra ou a Colômbia nas semifinais, na quarta-feira (16). Chegam a essa etapa com uma campanha histórica.

A Austrália é o país-sede da Copa do Mundo feminina que sobreviveu no torneio. A Nova Zelândia caiu na fase de grupos. A Copa do Mundo feminina virou uma febre no país com entusiasmado apoio às "Matildas".