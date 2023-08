SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco busca a contratação do meia Dimitri Payet, de 36 anos. O jogador está sem clube depois de deixar o Olympique de Marselha.

O time fez uma proposta para contar com o jogador e está confiante no negócio, que agora depende de Payet. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola.

O meia estava no Olympique de Marselha desde a temporada 2016/17 e é ídolo do clube. Em sua despedida, ele se emocionou e disse que o clube lhe ofereceu um cargo administrativo, mas que ele queria continuar atuando.

Além do Olympique de Marselha - que ele também defendeu entre 2013/14 e 2014/15, Payet atuou por Nantes, Saint-Étienne, Lille e West Ham.

Dimitri Payet defendeu a seleção francesa entre 2010 e 2018. Em 2016, foi um dos destaques no vice-campeonato da Eurocopa, e perdeu a Copa do Mundo de 2018 - conquistada pela França - por conta de uma lesão. Em 38 jogos pela seleção, ele fez oito gols.

Em 2022, Payet foi finalista do Prêmio Puskás - que é dado pela Fifa ao autor do gol mais bonito da temporada. A honraria ficou com Marcin Olesky, que atua no futebol polonês para amputados.

