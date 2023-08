SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 na primeira rodada do Campeonato Espanhol neste sábado (12). Rodrygo marcou o primeiro gol da partida com 27 minutos do primeiro tempo. Bellingham ampliou ainda antes do intervalo e deu tranquilidade aos merengues.

Militão se machucou e precisou deixar o gramado no começo da segunda etapa. O zagueiro saiu de campo andando, porém com muita dificuldade.

A estreia vitoriosa faz com que o Real durma na liderança da La Liga, ao lado do Rayo Vallecano.

As duas equipes jogam fora de casa no próximo sábado (19), pela segunda rodada da La Liga. O Real encara o Almería às 14h30, enquanto o Bilbao duela com o Osasuna às 16h30.

Como foi o jogo

A superioridade técnica dos visitantes ficou evidente desde o primeiro minuto. Os merengues não se intimidaram no País Basco e controlaram as principais ações no início da partida. O time da casa até conseguiu encaixar a marcação até os 25 minutos, contudo, depois do primeiro gol, ficou muito exposto.

O Bilbao voltou para a etapa final com três mudanças e passou a ter mais ímpeto, agredindo o Real Madrid. A melhora demorou pouco tempo. Os visitantes equilibraram o embate e passaram a administrar a vantagem conquistada.

Lances importantes

Athletic Bilbao 0x1 Real Madrid: Rodrygo tabelou com Carvajal no lado direito e recebeu a bola dentro da área. Lekue tentou desarmar o brasileiro, mas acabou deixando na medida para ele, que bateu no cantinho e abriu o marcador aos 27 minutos.

33 minutos do primeiro tempo: Rodrygo cobrou escanteio, Alaba desviou de cabeça na primeira trave e Unai Simón, no susto, evitou o segundo. No rebate, o defensor ainda teve uma chance, mas chutou no adversário.

Athletic Bilbao 0x2 Real Madrid: Vinicius Junior passou por De Marcos, driblou Dani Vivian, porém, quando estava cara a cara, finalizou em cima do goleiro. Na sequência da jogada, os merengues anotaram o segundo. Bellingham, sozinho, deu bela cabeçada após escanteio para ampliar, deixando sua marca logo na estreia pelo time da capital espanhola.

5 minutos do segundo tempo: Militão caiu no gramado sentindo muitas dores. O zagueiro brasileiro foi retirado pela equipe médica sendo aplaudido no estádio, mas com dificuldades para caminhar e dores no joelho. Rüdiger entrou em seu lugar

30 minutos do segundo tempo: Kroos vacilou na saída de bola e foi desarmado por Galarreta. Berenguer ficou com sobra, entrou na área e bateu cruzado, mas Tchouaméni se atirou para desviar a finalização.

33 minutos do segundo tempo:. Com o triunfo encaminhado, Ancelotti tirou Rodrygo e Vini Júnior de campo. Joselu e Modric vieram para o gramado

Agenda