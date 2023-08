SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo anunciou neste sábado (12) a contratação do centroavante Diego Costa. O jogador acertou contrato com o clube carioca até o fim desta temporada. O atleta também era alvo do Vasco.

O centroavante chega à equipe carioca como um nome para ocupar o lugar de Tiquinho Soares, lesionado. O atleta sofreu uma entorse no joelho esquerdo no jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Diego está sem clube desde que deixou o Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador, aliás, vai reencontrar o técnico Bruno Lage, com quem trabalhou na própria equipe inglesa.

O último jogo do atleta foi no dia 20 de maio, no empate por 1 a 1 entre Wolverhampton e Everton, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Diego Costa tem vasta bagagem na Europa. Ele passou seis anos e meio no Atlético de Madri e três no Chelsea. O atleta ainda defendeu Penafiel, Braga, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano.

No Brasil, passou pelo Atlético-MG em 2021, onde conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.