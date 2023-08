SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou protestos da torcida do Flamengo contra a diretoria antes, durante e após o apito final.

Lucas Moura, aos 38 minutos do primeiro tempo, marcou para o São Paulo e Pedro, aos 50 minutos do segundo tempo empatou para o Flamengo.

A partida também marcou a estreia de James Rodríguez com a camisa do São Paulo.

Com o empate, o Flamengo ficou na 3ª posição com 32 pontos, já o São Paulo foi para o 9º lugar do Brasileirão com 27 pontos.

Tanto Flamengo quanto São Paulo voltam a campo na quarta-feira (16), pelos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e pode perder por até um gol de diferença para ir à final. Do outro lado, o Tricolor recebe o Corinthians, às 19h30, no Morumbi, e precisa vencer por dois gols de diferença para ir direto à decisão.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou muito disputado no meio-campo e em um ritmo mais lento. As equipes dividiram bem a posse de bola, o Flamengo com passes lentos ficava preso na marcação do São Paulo, que conseguia trocar passes com mais facilidade.

O São Paulo foi levemente superior na primeira metade do primeiro tempo. O time paulista, apesar de não criar tanto, conseguia ter mais controle do jogo. Já o Flamengo tinha dificuldade de acelerar o jogo e chegar na área rival, mas tentava marcar a saída de bola em cima.

O São Paulo terminou o primeiro tempo na frente do placar e superior ao Flamengo. O time carioca mostrou pouca agressividade, enquanto os paulistas aproveitaram os espaços dados pelo rival para marcar.

O Flamengo começou o primeiro tempo ficando mais com a bola, mas sem conseguir agredir muito o São Paulo. O time de Dorival Júnior acabou recuando e não conseguia armar um contra-ataque e tinha dificuldades para ficar com a bola.

O Flamengo seguiu mais tempo com a bola em busca do empate, mas pouco criou. O São Paulo recuou suas linhas e tentava explorar o contra-ataque, mas sem muito sucesso.

FLAMENGO

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia (Gerson), Allan, Arrascaeta (Everton Ribeiro); Victor Hugo (Luiz Araújo), Bruno Henrique, Gabriel (Pedro). T.: Jorge Sampaoli

SÃO PAULO

Jandrei, Nathan, Diego Costa, Alan Franco, Welington (Raí Ramos); Gabriel Neves (Negrucci), Alisson (Nestor), Michel Araújo; Lucas (Wellington Rato), Juan, Alexandre Pato (James Rodríguez). T.: Dorival Júnior

Local: Estádio do Maracanã

Público: 62.018

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG), Michael Stanislau (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Wesley, Gerson (FLA); Juan, Jandrei, Welington, Nestor, Alan Franco (SAO)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pedro (FLA); Lucas (SAO)