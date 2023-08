SÃO PAULO, SP (uOL-FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o América-MG por 1 a 0 em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Lucas Halter, de cabeça, ainda no 1° tempo.

Com a derrota, o time mineiro permanece na lanterna da tabela, com apenas 10 pontos conquistados.

O Goiás, por sua vez, chega a cinco jogos de invencibilidade no torneio e segue subindo na classificação: o clube de Armando Evangelista alcançou os 22 pontos e está provisoriamente na 15ª posição.

COMO FOI O JOGO

No primeiro tempo, o América-MG controlou o jogo e teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter em gols.

Lucas Halter, por outro lado, balançou as redes no Independência aos 34 minutos após cobrança de escanteio.

Na volta do intervalo, os mandantes encontraram dificuldades para furar a defesa do Goiás, que se manteve bastante organizado e jogou no contra-ataque.

Vinícius ainda acertou a trave para os visitantes em uma das últimas jogadas da partida e desperdiçou a chance de ampliar.