SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida esperou, e o São Paulo ganhou, de fato, dois reforços para a decisão contra o Corinthians na Copa do Brasil, quarta (16), um clássico no Morumbi define quem vai à final do torneio mata-mata.

Lucas já havia reestreado com a camisa são-paulina, mas atuou como titular pela primeira vez ontem, contra o Flamengo, no Maracanã.

O camisa 7 se mostrou bastante participativo e não demorou para brilhar: ainda no 1° tempo, ele se infiltrou na defesa rival e, com muita categoria, abriu o placar para a equipe de Dorival.

O meia atuou por mais de 70 minutos e provou que está fisicamente preparado para o clássico de quarta-feira.

James Rodríguez, por outro lado, iniciou no banco. O colombiano foi acionado na metade do 2° tempo e também empolgou torcedores e comissão com boa movimentação e passes certeiros.

Apesar do pouco tempo no gramado do Maracanã, o camisa 19 chegou a causar perigo ao gol flamenguista em um chute que passou perto da meta defendida por Matheus Cunha.

"É uma possibilidade real de o Lucas iniciar [diante da suspensão de Luciano]. Ele já vinha em um processo um pouco mais consistente em termos de preparação do que o James. Vamos com calma em relação ao James, aos poucos ele vai se integrando e alcançando suas melhores condições", disse Dorival em entrevista coletiva.

Lucas e James podem dar o tempero necessário para o São Paulo conseguir reverter a desvantagem sobre o Corinthians -a equipe perdeu de 2 a 1 no jogo de ida e precisa vender para sonhar com a vaga na decisão da Copa do Brasil.

Para Dorival, é justamente o talento de jogadores como os dois que complementa o "feijão com arroz" exercido pela comissão técnica do Tricolor.

"O profissional tem que fazer o feijão com arroz. Quem tempera tudo isso são os jogadores dentro de campo. Sempre disse: temos que criar possibilidades de a equipe chegar até à frente da área adversária. A partir dali, há movimentos coordenados, mas quem faz a diferença são as individualidades", disse Dorival.