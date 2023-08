SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino dominou, mas saiu atrás e só empatou com o Vasco por 1 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vegetti inaugurou o placar para os visitantes aos 33 minutos do primeiro tempo. O atacante argentino de 34 anos marcou pela segunda vez em seu segundo jogo pelo novo clube.

Gustavinho deixou tudo igual pouco antes do intervalo. Nos acréscimos, o atacante de 19 anos fez o seu primeiro tento no campeonato.

O Massa Bruta termina o primeiro turno na quinta colocação, com 32 pontos. A equipe, entretanto, tinha a chance de assumir a terceira posição em caso de vitória em casa.

Já o Cruzmaltino está na vice-lanterna, com 13. O Vasco amarga a 19ª posição, mas tem um jogo a menos e ensaia uma reação na segunda metade do Brasileirão.

Ambos os times voltam a campo no domingo (20) para a disputa da próxima rodada. O Vasco recebe o Atlético às 11h (de Brasília), em São Januário, enquanto o Bragantino visita o Bahia, na Fonte Nova, às 16.

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan (Hurtado), Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Evangelista e Lucas Cândido (Matheus Gonçalves); Sorriso, Thiago Borbas (Alerrandro) e Gustavinho (Bruninho). T.: Pedro Caixinha

VASCO

Léo Jardim; Medel (Capasso), Robson (Pumita Rodríguez), Léo e Lucas Piton (Galarza); Marlon Gomes (Jair), Zé Gabriel e Paulinho; Gabriel Pec, Vegetti e Orellano (Figueiredo). T.: Ramón Díaz

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 14 de agosto de 2023, às 21h

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Mauricio Coelho e Maira Mastella

VAR: Emerson de Almeida

Amarelos: Aderlan, Marlon Gomes, Orellano, Ramón Díaz, Léo Jardim, Juninho Capixaba, Zé Gabriel, Alerrandro

Vermelhos: Ramón Díaz

Gols: Vegetti, aos 33'/1ºT, Gustavinho, aos 53'/1ºT