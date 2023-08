A Espanha garantiu presença na final da Copa do Mundo de futebol feminino após derrotar a Suécia, no início da manhã desta terça-feira (15) no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. Agora, a Fúria decide o título da competição com o vencedor de Inglaterra e Austrália, que fazem a outra semifinal da competição na próxima quarta-feira (14).

Na partida, que teve a brasileira Edna Alves na arbitragem, a Espanha foi superior desde o princípio, abusando da troca de passes para manter o domínio da bola. Com isso, a Fúria criou as melhores oportunidades de marcar, mas a ótima goleira Musovic conseguiu manter o placar inalterado até o intervalo.

Diante de um adversário que mostrou muita força na defesa, a Espanha só conseguiu abrir o placar aos 36 minutos do segundo tempo, quando Hermoso cruzou na área, Andersson cortou mal e a bola sobrou limpa para a jovem atacante Salma Paralluelo, que bateu de primeira para marcar um belo gol.

Mas a Suécia estava viva e buscou empate, já aos 43 minutos. Rolfo recebeu na ponta esquerda e deu um chutão para o meio da área, onde Lina Hurtig escorou de cabeça para Rebecka Blomqvist acertar linda finalização de chapa. Porém, não deu tempo nem de comemorar, pois um minuto depois Teresa Abelleira cruzou escanteio rasteiro para a entrada da área, onde a lateral Olga Carmona acertou uma bomba para marcar o gol da vitória e da classificação.

Classificação inédita

Esta é a primeira vez que a Espanha chega a uma final de Copa do Mundo de futebol feminino. Um possível título será a coroação de uma talentosa geração que conta com vários jovens valores, como Paralluelo, que ajudaram na conquista Copa do Mundo sub-20 em 2022. Além disso, o troféu seria uma demonstração de superação de um elenco que viveu um grande conflito com a federação no ciclo de preparação para o Mundial.

Espanha e o vencedor de Inglaterra e Austrália jogam pelo título da Copa do Mundo a partir das 7h (horário de Brasília) do próximo domingo (20) no Estádio Olímpico de Sidney. Já as suecas disputam o terceiro lugar um dia antes.

