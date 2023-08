SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bicampeã mundial pelos Estados Unidos, a ex-jogadora Brandi Chastain já tem seu palpite para a semifinal entre Austrália e Inglaterra nesta Copa do Mundo feminina.

O QUE ACONTECEU

Brandi Chastain colocou a Austrália como favorita diante da Inglaterra. Considerada um ícone do futebol feminino, a norte-americana foi autora do gol do título dos EUA na Copa de 1999.

Chastain disse que a seleção da Austrália pode repetir o feito dos EUA -em 1999- e também conquistar a taça como anfitriã do torneio.

A ex-meia argumentou que as australianas são experientes e demonstram bastante confiança nas partidas, ainda mais por jogar em casa.

"Elas têm um time inicial que se complementa, mas também boas reservas, sendo quase uma equipe com 15. São jogadoras experientes", disse Chastain ao podcast "The Far Post", da ESPN.

"A diferença entre as equipes dos EUA e as outras, no começo, era a confiança. Sempre íamos a campo pensando que o jogo estava praticamente ganho. Acredito que a Austrália tem essa vantagem sobre a Inglaterra. Embora (a Inglaterra) seja campeã europeia, o que aconteceu durante esta Copa do Mundo deu à Austrália essa vantagem."

Chastain apontou que o jogo das quartas contra a França foi o maior desafio da Austrália, e, com a vitória, a moral do time aumentou. Ela também diz que independente do resultado, as Matildas já fizeram história.

"As quartas de final, para mim, são a partida mais difícil -- e elas venceram. Estou sentindo um replay da Copa de 1999. (...) Honestamente, ganhando tudo ou não, elas já mudaram as perspectivas das pessoas, suas mentes e o futuro", disse.

Austrália e Inglaterra disputam uma vaga para a grande final nesta quarta-feira (16), às 7h (de Brasília), no estádio Olímpico de Sydney.