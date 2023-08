SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar mandou uma mensagem de despedida a Kang-In Lee, jovem que virou seu 'xodó' durante a pré-temporada do PSG, nesta terça-feira (15), após assinar com o Al Hilal.

O atacante sul-coreano postou uma foto com Neymar e afirmou que o pouco tempo que passaram juntos foi muito especial para ele. Kang-In Lee foi contratado em julho pelo clube parisiense, vindo do Valencia, e foi "adotado" pelo craque brasileiro no vestiário.

"Foi pouco tempo, mas foi muito especial para mim. Muito obrigado e te desejo o melhor", escreveu. Ele publicou o recado nas redes sociais em espanhol.

Neymar compartilhou a publicação e disse que o sul-coreano já ocupa espaço em seu coração. Eles chegar a atuar juntos na vitória sobre o Jeonbuk Motors.

"Pouquinho tempo, mas já tem espaço em meu coração. Nos vemos logo, cria", respondeu o novo camisa 10 do Al Hilal. Além de Kang-In Lee, Marquinhos também recebeu uma resposta em texto.

Os dois se aproximaram nas últimas semanas e estavam "inseparáveis" nos treinos e no vestiário do PSG A amizade e as brincadeiras entre eles renderam até um apelido para a parceria: "NeyLee".

SAÍDA DA EUROPA APÓS DEZ ANOS

Neymar foi confirmado nesta terça-feira como novo jogador do Al Hilal. Após o anúncio, o atacante brasileiro compartilhou diversas mensagens de despedida de seus ex-companheiros do PSG.

O jogador de 31 anos assinou um contrato de dois anos com o clube da Arábia Saudita, que também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco e é treinado pelo português Jorge Jesus.

Os sauditas pagaram ao PSG cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O acerto com o brasileiro gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso representa, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões ?excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Neymar explicou que "sempre quis ser um jogador global". Ele ressaltou que queria se testar em novos desafios, escrevendo uma nova história no esporte, e que o Al Hilal era o clube certo.