SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Ligga Arena, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (15)

Canobbio e Zapelli fizeram os gols da partida. Os tentos saíram aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 38 minutos da etapa final, respectivamente.

O clube paranaense chegou a 31 pontos entrou no G6, ultrapassando o Fluminense para assumir a sexta colocação da tabela. Já o Cuiabá permaneceu em oitavo, com 28.

O Dourado volta a campo no sábado (19) para enfrentar o Palmeiras, em casa, às 18h30 (de Brasília). Já o Athletico visita o Goiás na segunda (21), às 20h, para encerrar a 20ª rodada.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi morno e a arbitragem, estreante na Série A, foi alvo de reclamações de ambos os lados. O árbitro Arthur Gomes Rabelo assinalou muitas faltas, demorou a mostrar cartões e perdeu as rédeas do duelo.

O Athletico-PR vinha superior e abriu o placar pouco antes do intervalo. Khellven cruzou na medida e Canobbio, de cabeça, marcou o primeiro da partida.

Vidal teve um gol anulado no início da segunda etapa após revisão no VAR por suposto toque de mão na bola. O árbitro invalidou o tento após ser chamado ao monitor.

O time da casa seguiu pressionando e ampliou a vantagem com um gol do estreante Zapelli, que substituiu Vidal.

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven (Madson), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Hugo Moura), Fernandinho e Vidal (Bruno Zapelli); Vitor Bueno (Cuello), Vitor Roque (Pablo) e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

CUIABÁ

Walter; Allyson (Felipe Augusto), Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Ceppelini (Denilson, aos 13'/2°T); Jonathan Cafú (Derik Lacerda), Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

Estádio: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Alan Empereur, Cacá, Canobbio, Erick, Fernandinho, Thiago Heleno e Wesley Carvalho (ATH); Deyverson e Rikelme (CUI)

Gols: Canobbio (ATH), aos, 44'/1°T; Bruno Zapelli (ATH), aos 36'/2°T)