RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado discreto, Varela surpreendeu internamente ao ter um ataque de fúria e iniciar a briga com Gerson NESTA TERÇA-FEIRA (15) no Ninho do Urubu. O fato culminou com a fratura de seu nariz após receber um soco no rosto.

O QUE ACONTECEU

Varela é visto como um atleta "na dele" no dia a dia de treinos e concentrações do Flamengo.

O uruguaio costumar estar, na maior parte do tempo, com os outros estrangeiros do elenco: seu compatriota Arrascaeta, o chileno Erick Pulgar e o argentino Rossi.

Apesar de integrar a "tropa dos gringos", Varela é considerado uma pessoa "simpática" e que costuma conversar com todas as tribos do plantel.

Sua reação explosiva na briga com Gerson causou surpresa em companheiros e funcionários do Flamengo.

Foi o lateral que reclamou após a dividida no treino e também quem iniciou a briga, partindo para as vias de fato já na parte interna do CT Ninho do Urubu.

Varela tentou desferir um soco em Gerson, mas o meia se esquivou e aproveitou o momento em que o uruguaio "baixou a guarda" para acertar o golpe em seu nariz.

Quem testemunhou a briga ficou impactado com a potência do soco de Gerson, que causou um grande prejuízo no rosto do uruguaio e fraturou seu nariz.

O Flamengo tenta minimizar o episódio e classifica como algo "normal"no dia a dia de treinamentos dos clubes, apesar dos jogadores terem admitido que passaram do ponto.

O clube não tomará nenhuma medida disciplinar antes da partida de hoje (16), contra o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

PEÑAROL SONDOU VARELA EM JULHO

Desde que chegou ao Flamengo, em 2022, Varela nunca conseguiu ter uma sequência como titular. Ano passado perdeu a posição para Rodinei, que terminou a temporada em alta e foi negociado para o Olympiacos, da Grécia. Em dado momento, chegou a virar até mesmo a terceira opção, sendo preterido também por Matheuzinho.

Já em 2023, o uruguaio virou reserva para o prata-da-casa Wesley, que tem se firmado cada vez mais entre os titulares.

Em julho, o Peñarol, seu ex-clube, fez uma sondafem e o presidente da equipe uruguaia chegou a dar declarações públicas aos jornais locais admitindo o interesse no lateral, mas as negociações não avançaram.

Varela tem a chance de começar entre os 11 no jogo desta quarta-feira(16), contra o Grêmio, no Maracanã, já que Wesley está suspenso. A outra opção é Matheuzinho.

Por estar com o nariz fraturado, o uruguaio atuaria com uma proteção facial.