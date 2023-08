SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina foi superado pelo australiano Jack Robinson na final da etapa do Taiti e está fora da disputa do WSL Finals e da disputa pelo tetracampeonato no Circuito Mundial de Surfe, em setembro, na Califórnia.

O brasileiro terá mais uma chance de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, por meio do ISA Games.

O tricampeão mundial encerrou a temporada fora dos cinco melhores do ranking.

Robinson vai para o Finals em quinto no ranking. João Chumbinho, na quarta posição, também está no Finals. As três primeiras vagas são de Filipe Toledo, Griffin Colapinto e Ethan Ewing.