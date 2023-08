SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o São Paulo nesta quarta-feira (16) e foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. A derrota e a eliminação aumentaram ainda mais o retrospecto negativo da equipe em clássicos durante a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves.

O QUE ACONTECEU

Ao todo, o Corinthians venceu apenas oito de 32 clássicos disputados entre 2021, quando Duilio foi empossado, e o dia de hoje.

O retrospecto em mata-matas também é desfavorável. O time alvinegro conseguiu apenas uma classificação [contra o Santos, nas oitavas da Copa do Brasil de 2022] e acumula três eliminações [uma para o Palmeiras e duas para o São Paulo].

Ao longo do período, o Corinthians enfrentou o São Paulo 11 vezes, tendo vencido duas vezes, empatado cinco e perdido quatro. As eliminações vieram na semifinal do Paulista de 2022 e na semi da Copa do Brasil de 2023.

Contra o Santos, o retrospecto é um pouco melhor. Em 11 jogos, o Corinthians tem cinco vitórias, três empates e três derrotas. Deixou o time litorâneo para trás nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022.

O pior retrospecto se dá contra o Palmeiras. Ao todo, são 10 jogos no período, com uma vitória, três empates e seis derrotas. O time alvinegro foi eliminado pelo rival na semifinal do Paulista de 2021.

O aproveitamento geral da equipe em clássicos durante o mandato de Duilio é de 36%.

CORINTHIANS COM CHAPA RENOVAÇÃO & TRANSPARÊNCIA

O desempenho do Corinthians em clássicos durante o mandato de Duilio Monteiro Alves é o pior desde que a chapa Renovação & Transparência assumiu o comando do clube.

Durante suas duas passagens como presidente do clube [2007/2011 e 2018/2020], Andrés Sanchez viu a equipe ter 55% de aproveitamento, eliminar rivais sete vezes e ser superado em duas.

O segundo melhor desempenho foi sob o mandato de Mário Gobbi [2012/2014]. Com ele como presidente, o time alvinegro teve 54% de aproveitamento em clássicos, eliminou rivais quatro vezes em mata-matas e nunca foi superado neste tipo de competição por Palmeiras, São Paulo ou Santos.

Com Roberto de Andrade [2015/2018], o Corinthians teve 50% de aproveitamento, se classificou uma vez e foi eliminado em duas oportunidades.

Os dados foram levantados pelo jornalista Tomás Rosolino, do portal "Meu Timão", e confirmados pelo UOL.