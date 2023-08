RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira (17), a contratação do meia francês Dimitri Payet, de 36 anos. O jogador, que vai usar a camisa 10, chega com contrato de dois anos.

O time cruzmaltino oficializou o acerto com Payet. O clube já tinha anunciado um pré-contrato no último domingo.

No vídeo, o Vasco mostra gols dele na passagem pelo Olympique de Marseille e termina com a mensagem de "arte francesa agora no Rio".

Brasileirão

O francês desembarcou na Cidade Maravilhosa ontem (16), sob grande festa da torcida.

Ao longo do dia, ele passou por exames médicos e assinou contrato com o Vasco.

Ele chega para um setor que é apontado como carente desde o início da temporada.

Payet já defendeu o Nantes, Saint-Étienne e Lille, da França. Também atuou pelo West Ham, da Inglaterra, antes de voltar ao país natal para vestir a camisa do Marseille.

O meia é o décimo reforço da SAF neste meio de temporada.