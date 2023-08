RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta-feira (17), a renovação de contrato com o goleiro Fábio. O vínculo vai até dezembro de 2025.

O QUE ACONTECEU

O contrato de Fábio, que é titulo no gol do clube tricolor, era válido até o fim da atual temporada.

"Sentimento de gratidão. Fico muito feliz e espero corresponder dentro de campo, fazendo o melhor possível junto aos meus companheiros, em busca dos nossos objetivos", disse, ao site oficial.

O goleiro chegou às Laranjeiras no início do ano passado. Até aqui, foram 105 jogos.

O camisa 1 esteve nas conquistas dos Cariocas de 2022 e 2023.

Recentemente, uma volta ao Cruzeiro, onde é ídolo, foi especulada, mas ele descartou que tal transferência pudesse acontecer.

Fábio negou qualquer diálogo com Ronaldo, que não teve participação nas conversas pela saída do jogador. A declaração foi à Placar TV.

O goleiro saiu em um momento que a SAF assumiu o futebol e optou por reduzir gastos.

O QUE ELE DISSE?

Chance de retorno. "Nunca conversei com o Ronaldo. A forma que foi que foi totalmente fora do que é correto, eu fiz de tudo, voltei antes de férias para conversar com os caras, fiz de tudo, abri mão de tudo e depois não tive mais contato, nem na minha volta tive contato, só com as pessoas que foram direcionadas para conversar comigo e abri mão de tudo para permanecer, para tentar ajudar, falei o que tinha acontecido nos dois anos que o Cruzeiro ficou na Série B e ia começar a temporada novamente, o terceiro ano, mas depois que saí de lá nunca tive contato com o Ronaldo e segui minha vida no Fluminense."