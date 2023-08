SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ramon Abatti Abel, da Federação Catarinense de Futebol e da Fifa, foi selecionado para atuar na quarta rodada do Campeonato Saudita.

O árbitro brasileiro apitará a partida entre Al Hilal e Al Ettifaq, em jogo marcado para o próximo dia 28 de agosto, às 15h (de Brasília). Ramon viaja à Arábia Saudita três dias antes.

O Al-Hilal anunciou na última terça-feira (17) a contratação de Neymar. Além do craque ex-PSG, o time conta com os atacantes brasileiros Michael, ex-Flamengo, e Malcom, ex-Zenit e Corinthians.

Saudita

O Al-Ettifaq, por sua vez, tem dois brasileiros no elenco: o goleiro Paulo Victor, ex-Grêmio e Flamengo,e o atacante Vitinho, ex-Flamengo e Botafogo. O meio-campista inglês Henderson, ex-Liverpool, e o atacante franco-malinês Moussa Dembéle, com passagens por Lyon e Atlético de Madri são outros destaques da equipe.

As duas equipes estrearam com vitória no Campeonato Saudita. O Al-Hilal venceu o Abha por 3 a 1 -com hat-trick de Malcom; o Al-Ettifaq superou o Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 2 a 1, com gols de Quaison e Dembélé.