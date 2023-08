RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (17), que exames detectaram uma lesão ligamentar no joelho direito do lateral Varela.

O jogador sofreu a lesão no duelo com o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (16). No lance, ele aterrissou mal após um passe de peito para Victor Hugo.

De acordo com nota divulgada pelo time rubro-negro, o uruguaio teve uma "leão do ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito".

Ainda segundo o clube, o "tratamento é conservador, através de fisioterapia".

As opções para o setor são Wesley, que vem sendo titular, e Matheuzinho.

Com Wesley suspenso, Matheuzinho entrou contra o time tricolor gaúcho e voltou a atuar após mais de 150 dias. Em março, ele teve uma fratura na tíbia da perna esquerda.

ATUAÇÃO APÓS BRIGA

O uruguaio foi a campo mesmo com o nariz fraturado. Ele se envolveu numa briga com o volante Gerson durante o treino desta terça-feira (15), e levou um soco do companheiro.

Varela chegou a usar uma máscara de proteção no aquecimento, mas não utilizou a peça na partida diante dos gremistas.

Momentos antes de sair, ele fez uma sequência de desarmes que animou a torcida. Ao deixar o campo, Varela foi aplaudido.