RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz convocará a seleção brasileira pela primeira vez nesta sexta-feira (18), às 13h30, para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. E a grande novidade é a presença da Arábia Saudita no epicentro do novo mapa do futebol.

Na apresentação, Diniz disse que gostaria de contar com o protagonismo de Neymar na sua seleção. Nesse intervalo, o atacante fechou com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Se Neymar for de fato convocado, a seleção brasileira abre precedente para chamar outros atletas do futebol árabe. Além do craque, o zagueiro Ibañez, o lateral-esquerdo Alex Telles, o volante Fabinho e o atacante Malcom, todos convocados recentemente pelo Brasil, deixaram a Europa rumo ao país.

O Brasil, então, deve ter ao menos um representante da liga árabe nas partidas contra a Bolívia (dia 8, no Mangueirão) e Peru (dia 12, em Lima).

DOR DE CABEÇA

O UOL apurou que as principais dificuldades de Diniz foram definir a lateral direita e a posição de centroavante.

O treinador do Fluminense gostaria de contar com Tiquinho Soares (Botafogo) e Gabriel Jesus (Arsenal), mas ambos tiveram lesões no joelho. Sem a dupla, Vitor Roque (Athletico) está bem cotado. A segunda vaga está aberta.

Na lateral direita, há poucas opções em alta. Vanderson (Monaco) e Pepê (Porto) estão bem cotados entre as alternativas de menos experiência. Danilo (de 32 anos, da Juventus), pode ser mantido. Samuel Xavier, comandado de Diniz no Flu, corre por fora.

OS "CONFIRMADOS"

Fernando Diniz vê Neymar como astro mesmo no Al-Hilal e quer uma base do time com ele, o zagueiro Marquinhos (PSG), os meias Casemiro (Manchester United) e Bruno Guimarães (Newcastle) e os atacantes Vini Jr e Rodrygo (Real Madrid).

Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) esperam ser chamados. A terceira vaga pode ser de Bento (Athletico), Lucas Perri (Botafogo), Weverton (Palmeiras) ou até de Fábio (Fluminense), numa espécie de homenagem para o goleiro de 42 anos.

Na zaga, Nino (Fluminense), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Robert Renan (Zenit) foram lembrados nos últimos tempos junto a Marquinhos. Éder Militão, do Real Madrid, está lesionado.

A lateral esquerda é outra preocupação. Caio Henrique, do Monaco e "revelado" por Diniz no Fluminense, aguarda pela convocação. Ayrton Lucas (Flamengo) e Alex Telles (Al-Nassr) poderiam ser mantidos em relação aos convocados do interino Ramón Menezes.

André, do Flu, também está bem cotado. Outras opções são Joelinton (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa) e Danilo (Nottingham Forest). Na meia, Lucas Paquetá deve ser chamado ao lado de Neymar. Raphael Veiga (Palmeiras) não está descartado.

No ataque, a tendência é pelas convocações de Vini Jr, Rodrygo, Gabriel Martinelli (Arsenal) e Vitor Roque. Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United) e Richarlison (Tottenham) oscilaram na última temporada e não têm presença assegurada. Rony, do Palmeiras, não deve ser lembrado desta vez.

Fernando Diniz acumula os comandos de seleção brasileira e Fluminense até a chegada de Carlo Ancelotti, do Real Madrid. A previsão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é da chegada do italiano em meados de 2024.