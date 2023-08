RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou rapidamente sobre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira.

"Para nós, é realidade", disse o dirigente, após ser perguntado se a vinda futura do italiano do Real Madrid é um sonho.

A declaração de Ednaldo aconteceu no corredor da CBF, após o anúncio da primeira lista de Fernando Diniz para as Eliminatórias.

Durante a convocação, Diniz disse que chamou jogadores pensando no presente, mas também na projeção para a Copa do Mundo, independentemente do treinador que estiver à frente da seleção.

Indagado se falou com Ancelotti, Diniz reforçou que o contrato com a CBF tem duração de um ano.

"Contrato a princípio de um ano, sem projetar para frente. Fazer o melhor e deixar a seleção na melhor condição, independentemente de quem exerça o cargo a partir do meio do ano que vem", disse o treinador.

Com Ancelotti, a CBF já disse ter um acordo para vinda dele a partir da Copa América 2024. O contrato do italiano com o Real Madrid acaba ao fim da temporada que se inicia agora.