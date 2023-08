SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Taawoun venceu o Al-Nassr por 2 a 0, fora de casa, na 2ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24.

Os gol da partida foram marcados por Tawamba, aos 19 minutos do primeiro tempo, e por Bahusayn, aos 53 da etapa final.

Com a vitória, o Al-Taawoun conquista sua primeira vitória na competição e sobe para a 4ª posição na tabela, com 4 pontos. Já o Al-Nassr perde sua segunda partida consecutiva e fica na 15ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

COMO FOI O JOGO

O Al-Taawoun fez um grande primeiro tempo, coroado pelo gol de Tawamba. Mateus cobrou escanteio e o atacante apareceu livre na pequena área para cabecerar.

A equipe visitante marcou bem e encaixou bons contra-ataques, principalmente com Mateus, que desperdiçou duas boas chances.

Aos 53 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para o Al-Nassr, mas após revisão do VAR, corrigiu seu erro e anulou a marcação.

Na etapa final, o Al-Nassr cresceu de rendimento e pressionou em busca do empate, empilhando oportunidades seguidas com seus atacantes.

O goleiro do Al-Taawoun, Maílson, fez grandes defesas e a zaga bloqueou tentativas do Al-Nassr. Anderson Talisca teve uma grande oportunidade de cabeça, mas mandou para fora.

Cristiano Ronaldo finalizou na trave antes de ser flagrado em posição irregular e Mané balançou as redes nos acréscimos, também impedido..

Aos 50 minutos do segundo tempo, o Al-Taawoun acabou com as esperanças de empate do Al-Nassr. Al-Fatil saiu jogando errado, Mateus tocou por elevação e Sattam driblou o goleiro, tocando para trás. Bahusayn bateu de primeira e Sultan tentou salvar em cima da linha, mas a bola morreu na rede.