SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Austrália e Suécia se enfrentam neste sábado (19), às 5h (de Brasília), em Brisbane (AUS), pelo terceiro lugar da Copa do Mundo feminina 2023, e enquanto as anfitriãs querem retribuir o apoio da torcida com um lugar no pódio, as suecas tentam repetir a campanha de 2019.

As seleções, porém, chegam para o jogo com sentimentos distintos, já que a Austrália faz a melhor campanha da sua história, enquanto a Suécia viu o sonho de ir à final bater na trave pela quarta vez.

Os torcedores lotaram as arquibancadas empurraram a Austrália durante todo o Mundial, e as jogadoras estão de olho no terceiro lugar. Desde a derrota para a Inglaterra, o discurso entre as Matildas foi "superar o mais cedo possível" e se preparar para o jogo contra a Suécia.

Três jogos das Matildas registraram o maior público do Mundial, com quase 76 mil pessoas. As jogadoras esperam que o apoio culmine em mais investimento para o futebol feminino no país.

"Nós temos mais um jogo onde podemos realmente terminar em alta. Há uma motivação extra para deixar um legado. Chegar em terceiro lugar em uma Copa do Mundo é como um sonho de criança", diz Sam Kerr, atacante e principal nome da Austrália.

É a melhor campanha da história da Austrália em Copas femininas. Até esta edição, elas nunca tinham passado das quartas de final.

Já a Suécia vê a disputa pelo terceiro lugar como uma frustração. Além de ver a Espanha se classificar aos 44 minutos do segundo tempo, as suecas acumulam jogos pelo "bronze" na história da competição.

As suecas são veteranas nesta partida. Esta foi a quarta vez (1991, 2011, 2019 e 2023) que a Suécia bateu na trave e acabou derrotada nas semifinais.

Melhor resultado da história foi o vice-campeonato de 2003, quando perderam para a Alemanha por 2 a 1.

A Suécia briga também pela artilharia do Mundial. A zagueira Amanda Ilestedt tem quatro gols e pode igualar, ou superar, a japonesa Miyazawa (Japão), detentora temporária da Chuteira de Ouro.

Austrália x Suécia - Disputa de 3º Lugar - Copa do Mundo feminina 2023

Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (Austrália)

Data e horário: 19 de agosto de 2023, às 5h (de Brasília)

Árbitra: Cheryl Foster

Transmissão: CazéTV e FIFA+

AUSTRÁLIA

Arnold; Carpenter, Hunt, Polkinghorne, Catley; Raso, Gorry, Cooney-Cross Foord; Kerr, Fowler. Técnico: Tony Gustavsson

SUÉCIA

Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson